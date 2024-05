Aktualisiert am 31.05.2024 - 15:12 Uhr

Blau statt rot: Als Donald Trump in New York schuldig gesprochen wurde, trug er eine andere Krawatte als sonst. Die Wahl könnte psychologisch wichtig gewesen sein.

Doch als eine Jury in New York am Donnerstagnachmittag den Schuldspruch gegen den ehemaligen US-Präsidenten verkündete, saß Trump ohne seine mutmaßliche Lieblingsfarbe auf der Anklagebank: Der 77-Jährige trug statt der fast schon obligatorischen roten eine blaue Krawatte.