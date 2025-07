Die russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine befinden sich seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 derzeit auf einem Allzeithoch. Zum Einsatz kommen dabei die für ihr lautes Brummen berüchtigten Shahed-Drohnen. Während im ersten Kriegsjahr noch rund 2.000 Angriffe dieses Drohnentyps von unabhängigen Stellen registriert wurden, liegt die Zahl im laufenden Jahr bereits fast dreimal so hoch.

Damit versetzt die russische Führung die ukrainische Bevölkerung in einen dauerhaften Zustand des Terrors. Gebiete, die ursprünglich weitgehend als sicher galten, geraten plötzlich ins Visier russischer Angriffe. Wann, wo, in welchem Ausmaß und vor allem nach welcher Logik die Drohnenangriffe erfolgen, lässt sich kaum vorhersagen. Sowohl zivile als auch militärische Einrichtungen werden attackiert.

Dutzende Zivilisten sind in den vergangenen Wochen der russischen Kriegswut zum Opfer gefallen. Während die Drohnen wohl zum wichtigsten Instrument russischen Terrors geworden sind, können die Ressourcen der ukrainischen Flugabwehr dem Ausmaß der Angriffe kaum noch standhalten.

Das russische Drohnenprogramm ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet, die Kreml-Armee könne bald mit einer Kapazität von bis zu 1.000 Drohnen pro Tag Angriffe fliegen.

Die russischen Modelle der Shahed-Drohnen

Zu Beginn des Krieges setzte Russland verstärkt auf Drohnen vom Typ Shahed aus iranischer Produktion, die ursprünglich aus Teheran geliefert wurden. Inzwischen hat Russland die Produktion ins eigene Land verlagert, was eine ständige Anpassung an die eigenen Kriegsstrategien ermöglicht. Die Drohnen fliegen nun höher, schneller und weiter – was es der Ukraine zunehmend erschwert, sie effektiv abzufangen.