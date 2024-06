TV-Duell in den USA

Bereits zu Beginn der Debatte wirkt Biden zerbrechlich. Er verspricht sich und starrt nach seinen Antworten oft entgeistert ins Leere. Als es um das Thema "Medicare" – das Gesundheitsprogramm in den USA – geht, will Biden seine Antwort geben, verliert sich aber schnell und wird undeutlich, wie auf einem Video der Onlineplattform X zu sehen ist. Am Ende versuchte er sein Statement zu retten und sagt stolz, dass seine Regierung die Probleme des Gesundheitsprogramms beseitigen konnte – daraufhin kontert Trump und dreht die Worte seines Gegners im Mund um.