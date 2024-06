Nach Duell: Biden kehrt in Waffelladen ein

Videoaufnahmen zeigen, wie Amtsinhaber Biden nach dem TV-Duell gegen Trump in einem Waffelladen einkehrt. Der Snack war schon vorbestellt.

Präsident Joe Biden und seine Frau Jill Biden wurden am Donnerstagabend in einem Waffelladen in Atlanta, Georgia gesichtet – direkt nach der Präsidentschaftsdebatte gegen Donald Trump.