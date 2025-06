Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland zieht 110.000 Soldaten bei Grenzstadt zusammen

Russische Soldaten nahe der Frontstadt Pokrowsk: Einem Bericht zufolge soll Russland dort mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen haben.

Kremlchef Putin lobt den US-Präsidenten. Russland zieht mehr als 100.000 Truppen bei Pokrowsk zusammen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 28. Juni

Ukrainischer Oberbefehlshaber: Russland hat 111.000 Soldaten nahe Pokrowsk

Russland hat in der Umgebung der ukrainischen Stadt Pokrowsk seine größte Truppengruppe konzentriert hat – 111.000 Mann, wie Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj laut "Kyiv Independent" mitteilte. Russland konzentriert seine Offensivbemühungen seit Monaten auf die umkämpfte Stadt Pokrowsk in der Oblast Donezk und hat in letzter Zeit verstärkt versucht, in die benachbarte Oblast Dnipropetrowsk vorzudringen, eine Region, in der noch keine Kämpfe stattgefunden haben.

Die Ukraine hat Berichte dementiert, wonach russische Streitkräfte im Mai und Juni die regionale Grenze durchbrochen haben. Im Mai berichtete Syrskyj, die Ukraine habe die Lage in Pokrowsk stabilisiert.

Estland und Litauen treten aus Landminen-Konvention aus

Litauen hat den Vereinten Nationen (UN) nach Angaben des litauischen Außenministers seinen Austritt aus dem Ottawa-Abkommen zum Verbot von Antipersonenminen mitgeteilt. Dies gab Außenminister Gabrielius Landsbergis am Freitag auf X bekannt. Die litauische Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene hatte bereits erklärt, dass durch den Austritt der effektive Schutz der Grenzen in der Region gewährleistet werde.

Auch Estland hat die Uno offiziell über seinen Austritt aus dem Landminenabkommen informiert. Die Dokumente zum Austritt aus dem Ottawa-Übereinkommen seien am Freitag bei den Vereinten Nationen in New York eingereicht worden, erklärte das Außenministerium in Tallinn. Estland begründet den Austritt demnach mit der "Sicherheitslage in der Region", die sich "aufgrund der russischen Aggression gegen die Ukraine verschlechtert" habe sowie "dringenden Erwägungen" der eigenen nationalen Sicherheit.

Russland erobert ukrainisches Lithium-Vorkommen

Russische Truppen haben in der Region Donezk offenbar ein Gebiet eingenommen, in dem sich große Lithium-Vorkommen befinden. Mehrere Kriegsberichterstatter meldeten russische Gebietsgewinne in der Umgebung von Schewschenko im Westen der Region. Laut einem Bericht soll es sich bei dem dortigen Lithium-Vorkommen um eine besonders dichte Anreicherung handeln. Lithium wird in Batterien verwendet, die in Mobiltelefonen, Elektrogeräte und in Autos eingebaut sind.

Die Einnahme des Gebietes macht es der Ukraine auch schwieriger, einen Deal mit den USA einzugehen. Denn US-Präsident Trump hatte gefordert, dass die Ukraine als Ausgleich für Waffenlieferungen Bodenschätze den USA liefert. Dabei ist Lithium eines der Metalle, die die USA als wichtig für die eigene Wirtschaft erachten.

Russische Drohnen greifen Odessa an

Russische Kampfdrohnen haben in der Nacht die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. In der Stadt habe es eine Reihe von Explosionen gegeben, dazu seien in einigen Stadtteilen Brände ausgebrochen, berichteten die ukrainischen Medien sowie Bürgermeister Hennadi Truchanow. "Odessa, sei wachsam. Begebt euch an sichere Orte", schrieb Truchanow auf der Plattform Telegram.

Die russischen Kampfdrohnen seien über dem Schwarzen Meer angeflogen, hieß es. Die Flugabwehr sei aktiv geworden. In den örtlichen Medien wurden nach einem Abflauen der Angriffe gegen Mitternacht erste Videos, deren Echtheit nicht überprüft werden konnte, von Bränden in der Stadt veröffentlicht. Über eventuelle Opfer in der Bevölkerung gab es zunächst keine Informationen.

Freitag, 27. Juni

Kiew meldet Zerstörung russischer Kampfflugzeuge