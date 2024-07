Für Trump ist das ein Teilsieg: Einige seiner Gerichtsverfahren könnten fallen gelassen werden. Der Republikaner versucht noch immer eine Klage des Sonderberaters Jack Smith abzuwehren. Dabei geht es um Trumps Aufruf zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und seine Versuche, die Machtübergabe an Joe Biden zu vereiteln.

Shugerman: "Verfassungsrechtliche Peinlichkeit"

Oberster Richter John Roberts führte in der Mitteilung zur Entscheidung die zwei Formen der Immunität für Präsidenten aus: Es gebe absolute Immunität für "verfassungsmäßige Kernbefugnisse" und eine Immunitätsvermutung für "übrige Amtshandlungen". Die Aufsicht des Präsidenten über das Justizministerium falle in die erste Kategorie, ebenso die implizite Befugnis, Beamte der Exekutive zu entlassen. Dazu kommt, dass auch die Beweise in Verfahren davon betroffen sind. Die Geschworenen dürfen keine Beweise vernehmen, die in den Geltungsbereich der Immunität fallen, klärt Juraprofessorin Kim Wehle. Für inoffizielle Handlungen genießen Präsidenten allerdings keine Immunität.