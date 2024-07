Der Richter in Donald Trumps New Yorker Strafprozess hat die Verkündung des Strafmaßes verschoben, das berichtet NBC News. Die Verteidiger hatten um mehr Zeit gebeten, um die möglichen Auswirkungen eines Urteils des Obersten Gerichtshofes zu prüfen. Der Supreme Court hatte entschieden, dem Präsidenten Immunität für Amtshandlungen zu gewähren.

Trumps Anwälte haben angedeutet, dass sie eine Aufhebung von Trumps Verurteilung erreichen wollen. Am Montag schickten sie einen Brief an den Richter Juan Merchan mit der Bitte um Aufschub. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan hatte dem Anliegen der Verteidigung zugestimmt. Die Urteilsverkündung soll nun frühestens am 18. September stattfinden.