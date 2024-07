Amokalarm an Schulzentrum – abgeriegelt

EM: Spielerfrauen reisen in sechs Privatjets

Deutsche Werft in Not: "Lage ist bedrohlich"

"Eine Menge Müll" Gerüchte um gegessenen Hund: Robert Kennedy wehrt sich Von t-online , das 03.07.2024 - 12:07 Uhr Lesedauer: 2 Min. Robert F. Kennedy Jr.: Dem unabhängigen Präsidentschaftsbewerber wird vorgeworfen, einen Hund gegessen zu haben. (Quelle: IMAGO/Andrea Renault/imago) Kopiert News folgen

Robert F. Kennedy Jr. wehrt sich gegen Vorwürfe in einem Artikel, wonach er einen Hund gegessen habe. Allerdings hat der unabhängige Präsidentschaftskandidat trotzdem eine bewegte Vergangenheit.

Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat die Behauptungen, er habe früher einen Hund gegessen, zurückgewiesen. Diese Behauptungen wurden in einem neuen Bericht des Magazins "Vanity Fair" aufgestellt. In einem Interview mit dem politischen Podcast "Breaking Points" bezeichnete Kennedy den Artikel als "eine Menge Müll". Gleichzeitig sprach Kennedy in dem Podcast davon, dass er kein "Kirchenjunge" sei und viele "Leichen im Keller" habe.

In dem Artikel wurde behauptet, dass Kennedy im vergangenen Jahr eine Nachricht an einen Freund geschickt habe, die ein Foto enthielt, auf dem er pantomimisch einen gekochten Tierkadaver isst. Kennedy sagte, das Bild zeige ihn, wie er während einer Reise nach Südamerika eine Ziege esse. "Der Artikel ist ein Haufen Unsinn. Das Bild, von dem sie sagten, dass ich einen Hund gegessen habe, ist in Wirklichkeit eine Ziege, die ich vor vielen Jahren auf einer Wildwasserfahrt auf dem Futaleufu-Fluss in Patagonien gegessen habe." Das Foto hatte Kennedy nach Erscheinen des Artikels auch auf der Plattform X veröffentlicht.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

RFK Jr. soll eine Babysitterin sexuell belästigt haben

Auf andere Vorwürfe in dem Artikel ging der unabhängige Präsidentschaftskandidat bisher nicht ein. In dem Text wird ihm unter anderem sexuelle Belästigung von einer früheren Babysitterin seiner Kinder vorgeworfen. Zudem soll er während seiner damaligen Ehe Bilder von nackten Frauen an Freunde verschickt haben. Die Freunde sollen davon ausgehen, dass Kennedy die Bilder selbst geschossen habe.

Kennedy ist der Sohn des ehemaligen US-Justizministers Bobby Kennedy, der im Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten 1968 ermordet wurde. Sein Onkel war der ebenfalls ermordete ehemalige amerikanische Präsident John F. Kennedy.