Mit blutverschmiertem Gesicht schaut Donald Trump nach vorn, die Faust in den Himmel gereckt. Er ist umringt von Mitarbeitern des Secret Service, die angestrengt Richtung Boden schauen. Über ihnen weht die US-amerikanische Flagge. Es ist ein ikonisches Bild, das Evan Vucci 75 Sekunden nach den Schüssen auf den US-Präsidenten geschossen hat.

Vucci erhielt daraufhin viel Anerkennung in den sozialen Medien. So lobten User die Bildkomposition mit Trump in der Mitte, dem Kontrast zwischen dem aufschauenden Ex-Präsidenten und den herabschauenden Agenten sowie der Position der Flagge.