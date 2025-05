Tassen-Tausch Wadephul kontert Baerbocks Geschenk mit Finesse

Von t-online Aktualisiert am 08.05.2025 - 16:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Player wird geladen Im Video: Johann Wadephul hatte eine Überraschung für Annalena Baerbock im Gepäck. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Annalena Baerbock verabschiedet sich mit Charme aus dem Auswärtigen Amt. Johann Wadephul übernimmt und antwortet ebenso humorvoll auf Instagram.

Am Montag verabschiedete sich Annalena Baerbock aus dem Auswärtigen Amt und übergab die Leitung an ihren Nachfolger Johann Wadephul (CDU). Mit einer Mischung aus Herzlichkeit und feministischem Augenzwinkern stellte die Grünen-Politikerin ihm in einem Instagram-Video ihre Abschiedsgeschenke vor: eine Tasse, einen Blumenstrauß und ein Buch – mit klarer Botschaft.

In dem Video, das Baerbock auf Instagram veröffentlichte, stellt sie eine Tasse mit grünem Henkel und der Aufschrift "Moin" auf den Tisch. "Lieber Johann, damit du dich in diesem wunderbaren Amt so richtig heimisch fühlst. Alles Gute!", sagt sie in die Kamera. Die Tasse dürfte eine Anspielung auf Wadephuls norddeutsche Heimat Schleswig-Holstein sein.

Neben der Tasse stehen ein Strauß Blumen und ein Buch – letzteres mit einer klaren Botschaft: Es handelt sich um "In der Männerrepublik: Wie Frauen die Politik eroberten" von Torsten Körner. Das Werk beleuchtet den oft unterschätzten Beitrag von Frauen in der deutschen Politikgeschichte.