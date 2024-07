Die US-Republikaner haben Donald Trump wie erwartet zum Präsidentschaftskandidaten der Partei für die im November stattfindenden Wahlen nominiert. Nach jetzigem Stand tritt er dann gegen den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden an. Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin

Stadt im Ausnahmezustand

Der Parteitag der Republikaner fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt und wurde von einem Attentat auf Trump überschattet, bei dem dieser am Wochenende leicht verletzt wurde. Trotz des Anschlags reiste der 78-Jährige bereits am Sonntag nach Milwaukee, um an dem Treffen teilzunehmen. Auch die Demokratische Partei wird ihren Kandidaten im August in Chicago nominieren.