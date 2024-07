Videotranskript lesen

Es ist sein erster offizieller Auftritt nach dem Attentat am Wochenende, bei dem Donald Trump am Ohr verletzt wurde.



Der republikanische Präsidentschaftskandidat ist mit einem großen weißen Pflaster am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen.



Beim Betreten der Veranstaltungshalle reckte Trump die Faust in die Höhe und wurde von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance.



Die Menge rief "Kämpft, kämpft kämpft!".

Die Delegierten wählten Trump zu Beginn der Großveranstaltung im US-Bundesstaat Wisconsin zum Kandidaten für die Präsidentenwahl. Der Schritt galt nach dessen Sieg bei den parteiinternen Vorwahlen als Formalie.