Das Kürzel hat es in sich: "Intelligence, Surveillance and Reconnaissance" (ISR) nennen Militärexperten einen wichtigen Verbündeten im Krieg. Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung sind entscheidend für das Vorgehen auf dem Schlachtfeld, und genau diese Dinge entziehen die USA der Ukraine derzeit.

Musk nennt seinen Dienst fälschlicherweise unersetzbar

Eine Bemerkung, die Elon Musk direkt auf seinem Onlinedienst gekontert hat. In Richtung Sikorski schickte er ein "Sei leise, kleinen Mann" – und schob dann für Europa eine Drohung hinterher: "Es existiert kein Ersatz für Starlink." Das stimmt allerdings nicht: Mehrere europäische Firmen bieten einen vergleichbaren Dienst an, die bislang erfolgreichste ist die französische Firma Eutelsat .

Musk: Ukraine verliert sowieso

Nach einer Studie der US-Forschungseinrichtung Center for Strategic International Studies (CSIS) in Washington "unterscheidet sich der Krieg in der Ukraine grundlegend von vorherigen Konflikten", wie es in einer Analyse von Anfang März heißt. "Der großflächige Einsatz unbemannter Systeme und die exponentielle Zunahme von Datenquellen und -mengen bilden Elemente eines autonomen Operationsparadigmas." Drei kritische Punkte der ukrainischen Armee im Krieg gegen Russland werden genannt: