In Saudi-Arabien sprechen Vertreter der USA und der Ukraine über eine mögliche Friedenslösung. Jetzt will auch Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Dschidda reisen.

Nach den ersten Sondierungen ukrainischer und amerikanischer Unterhändler in Saudi-Arabien über einen möglichen Weg zu einem Frieden in der Ukraine will nun auch Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Dschidda reisen. "Morgen werden wir weiter für den Frieden arbeiten – ich werde Saudi-Arabien besuchen", bestätigte er am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache.