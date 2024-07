Seine Familie spielte für Donald Trump beim Nominierungsparteitag der Republikaner am Freitag eine große Rolle. Auf weißen Ledersitzen saßen Söhne, Tochter und Enkel kameragerecht in der Loge vor der Bühne. Sogar Ehefrau Melania, sonst im Wahlkampf wenig zu sehen, kam und stand sogar neben ihm nach Ende seiner Rede. Doch ganz heile ist die Welt der Trump-Familie nicht. Nichte Mary, eine Psychologin und Kritikerin des Präsidentschaftskandidaten, warnte in einem Beitrag auf Substack vor dem von Trump so beschworenen Wunsch nach Einigkeit.