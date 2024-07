Er verstand es in seiner Rede, seine Anhänger gegen einen imaginären Feind einzuschwören. Trump-Fans, so klang es beim 78-Jährigen, sind Mitglieder einer Gruppe Auserwählter, die das Land retten und in eine glorreiche Zukunft führen werden. Die religiösen, heilsgeschichtlichen Implikationen manifestierten sich an vielen Stellen dieser Rede.

Mit Blick auf seine Familie, etwa seinen Sohn Eric, der ebenfalls im Visier von Ermittlungen stand, forderte Trump, es müsse endlich aufhören, dass er und seine Familie justiziell bedrängt werden. Beobachter haben kaum Zweifel, dass Trump alle Strafprozesse gegen sich und seine Familie einstellen lassen wird, sollte er ins Weiße Haus einziehen.

4. Politische Programmatik: "Ich versuche Euch zu kaufen"

Zu seiner politischen Programmatik ließ der Ex-Präsident nicht viel Neues verlauten. Er wiederholte lediglich die üblichen Elogen auf seine eigene Amtszeit von 2016 bis 2020. Tenor: Als Trump im Weißen Haus regierte, war Amerika ein Land, wo Milch und Honig flossen. So wird es auch nun wieder sein, wenn er erneut gewählt werde, sagte der Präsidentschaftskandidat.

Die Grenzen werden wieder sicher, die Wirtschaft wird brummen, die Schulen werden patriotische, freiheitsliebende Kinder hervorbringen und es wird wieder Frieden auf der Welt herrschen, so das Versprechen des 78-Jährigen. Statt nun durchzudeklinieren, wie er dieses Schlaraffenland schaffen möchte, drosch Trump erst einmal in üblicher Manier auf die seiner Meinung nach miserable Bilanz der Biden-Regierung ein. Diese habe Amerika ruiniert und ihm die Wahl 2020 gestohlen.

Dann entwarf er doch noch so etwas wie eine ökonomische Vision. Unter dem Slogan "We will drill, baby, drill" ("Wir werden bohren, baby, bohren"), machte er nicht nur der Ölindustrie Hoffnung darauf, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Steuern runter, Inflation runter, das wird es mit ihm geben. Und natürlich "Jobs, Jobs, Jobs". Kurzum: Er werde alle reich und glücklich machen, so Trump.