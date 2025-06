Kontra

Meister des falschen Worts zur falschen Zeit

Außenpolitik besteht in erster Linie aus Reden, aus der Kunst, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Und vor allem sollte sie in Übereinstimmung oder mindestens weitgehendem Einklang mit den Verbündeten erfolgen – zuallererst aber mit dem eigenen Kanzler. Das schon dicke Lastenheft des neuen Amtsinhabers Johann Wadephul legt den Verdacht nahe, dass der Novize diese Gabe nur bedingt mitbringt.



Bundeskanzler Friedrich Merz hatte unmittelbar nach den israelischen Militäreinsätzen im Gazastreifen Israel scharf kritisiert, auch mit Blick auf das Völkerrecht. Wadephul betonte hingegen bei seinem Besuch in Israel die Notlage im Gazastreifen, stellte aber ausdrücklich fest, dass eine Hungerblockade nicht als Völkerrechtsbruch zu werten sei. Damit wich er klar von Merz ab.



Schon zuvor war Wadephul kommunikativ verhaltensauffällig geworden: Er sorgte beim Nato-Außenministertreffen in Antalya für Staunen, als er ankündigte, Deutschland wolle künftig fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben – und verwies explizit auf diese US-Vorgabe. Dieses deutlich höhere Ziel liegt über dem im Koalitionsvertrag vereinbarten und birgt Konfliktpotenzial – auch gegenüber der SPD –, da es teure finanzielle Versprechen impliziert, die Merz nicht öffentlich gemacht hatte. Dadurch klang Wadephuls Einlassung nach einem unabgestimmten Vorstoß.



Auch in der Frage des Taurus-Marschflugkörpers für die Ukraine äußerte sich Wadephul mehrfach abweichend von Merz. Und während Merz das militärische Vorgehen Israels und jetzt auch der USA gegen den Iran mit teilweise drastischen Worten ("Drecksarbeit") prinzipiell stützte, nannte Wadephul den Schlag der USA "bedauerlich". Dass er obendrein mit dem Iran in Genf noch Verhandlungslösungen suchte, während in den USA die B2-Bomber schon startklar gemacht wurden, verstärkt den Eindruck einer gewissen Glücklosigkeit in Wort und Tat.



Eine weiche Flanke der neuen Bundesregierung, die erstaunlich ist. Denn zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind Kanzleramt und Außenamt in den Händen der Union. Aber von Gleichschritt sind Merz und Wadephul auf den ersten Metern weit entfernt. Und an Merz liegt das nicht.