Anspruch auf Pension aus seiner Zeit als Senator

Doch damit nicht genug: Wie die National Taxpayers Union (NTU), eine US-amerikanische Lobbygruppe für Steuerzahler, berichtet, hat Biden zudem Anspruch auf Pensionszahlungen, die er in seinen 36 Jahren als Senator erworben hat. Laut der NTU würden damit noch einmal 166.374 Dollar zu seiner Präsidenten-Pension hinzukommen. Damit käme Joe Biden auf eine jährliche Pension von 402.374 Dollar (rund 369.000 Euro). Im Vergleich: Deutschlands frühere Kanzlerin Angela Merkel bekommt eine Pension in Höhe von 180.000 Euro im Jahr. Lesen Sie hier mehr dazu .

Ferner haben ehemalige Präsidenten Anspruch auf "geeignete Büroräume, angemessen eingerichtet und ausgestattet", wie es in dem entsprechenden Gesetz heißt. Was das in der Praxis bedeutet, ist nicht definiert – weder was die Größe noch die Kosten betrifft. So hat das Büro des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton eine beachtliche Größe von 771 Quadratmetern und kostet den amerikanischen Staat im Jahr 2015 umgerechnet rund 380.000 Euro.