Kremlchef Putin sieht seine Truppen in der Ukraine angeblich vor einem Durchbruch. Militärexperten sind skeptisch – und warnen doch vor Russlands perfiden Taktiken.

Für die Ukraine schien die Lage im Krieg gegen Russland lange nicht mehr so düster auszusehen wie in diesen Tagen. In ihren unterbesetzten Schützengräben kämpfen die Verteidiger gegen einen permanenten Strom von russischen Angreifern, während die Zivilbevölkerung in den Städten immer heftigeren Luftangriffen mit Kamikazedrohnen und Raketen ausgesetzt ist. Und dann lässt der russische Staatschef Wladimir Putin auch noch verlauten, wie zuversichtlich er auf die Lage seiner Truppen blickt.

Ukraine unter Beschuss: Schwerster russischer Luftangriff seit Kriegsbeginn

Schon in den kommenden Wochen könnten die ukrainischen Verteidigungslinien einbrechen und die russischen Truppen massiv vorrücken, glaubt Putin einem Bericht der "New York Times" zufolge. Die Zeitung beruft sich dabei auf zwei Kreml-Insider. Demnach lasse sich Putin auch nicht von der Aussicht abschrecken, dass die USA möglicherweise neue Sanktionen gegen sein Land verhängen. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt dem US-Senat schon vor, zuletzt soll auch Präsident Trump seinen Widerstand dagegen aufgegeben haben. Aber was steckt hinter den Äußerungen aus Moskau – und ist Putin zurecht optimistisch?

Militärexperte Masala sieht Äußerungen skeptisch

(Quelle: Sven Hoppe/dpa) Zur Person Carlo Masala, Jahrgang 1968, lehrt Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München und ist zugleich Direktor des Metis Instituts für Strategie und Vorausschau. Der Politikwissenschaftler diskutiert regelmäßig im Podcast "Sicherheitshalber" über Sicherheitspolitik. Im Oktober 2023 ist Masalas Buch "Bedingt abwehrbereit. Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende" erschienen.

Der Militärexperte Carlo Masala deutete die Äußerungen aus Moskau vor allem als politische Botschaft des Kremls. "Putin signalisiert damit, dass der er weiter auf einen militärischen Sieg setzt und diesen in greifbarer Nähe sieht. Und darin steckt natürlich auch die Drohung, dass Russland weiter Richtung Westen der Ukraine vordringt, wenn die Front in der Ukraine kollabiert", so der Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München zu t-online. "Dass die Ukraine bald zusammenbricht, hören wir aus dem Umfeld von Putin aber seit mehr als drei Jahren immer wieder."

Als reine Propaganda mochte Masala die Äußerungen aus Moskau aber nicht abtun. "Tatsächlich stehen die ukrainischen Frontlinien extrem unter Druck, vor allem in der Region Sumy im Nordosten des Landes. Die erste Angriffswelle konnten die Ukrainer bislang zurückschlagen, aber es könnte sein, dass der zweite Versuch der Russen dort erfolgreich sein könnte", so Masala. "Auch in der Region Luhansk im Osten des Landes sieht es nicht gut aus für die Ukrainer und bei Pokrowsk im Südosten stehen sie lange unter großem Druck."

Militärexperte Reisner gibt keine Entwarnung

Das bedeute aber nicht, dass die ukrainischen Linien bald kollabierten, so Masala. "Die Ukrainer standen schon vorher unter großem Druck und haben es bisher trotzdem immer geschafft, ihre Verteidigung zu organisieren." Mit einem baldigen Durchbruch der Russen rechnet auch Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer nicht.

"Die Ukraine hat ihre Verteidigungsstellungen bis ins Jahr 2025 laufend ausgebaut, obwohl die Russen sie im Nord-, Mittel- und Südabschnitt auch weiterhin massiv angreifen", so der promovierte Militärhistoriker zu t-online. "Offensichtlich versuchen die Russen, die ukrainischen Verteidigungsstellungen endgültig zu durchbrechen. Ob das gelingt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Solange die Ukraine dagegenhalten kann, ist dies aber unwahrscheinlich." Entwarnung gibt Reisner angesichts der russischen Angriffstaktik aber nicht.

Bereitet Russland eine größere Offensive vor?

Es ist extrem gefährlich ", sagt Markus Reisner. (Quelle: Österreichisches Bundesheer) Zur Person Oberst Markus Reisner, Jahrgang 1978, ist Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offiziersausbildung des österreichischen Bundesheeres an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 analysiert Reisner den Kriegsverlauf auf dem YouTube-Kanal "Österreichs Bundesheer".