Am Sonntag hat sich Präsident Joe Biden von seiner Kandidatur zurückgezogen und hinter Vizepräsidentin Kamala Harris gestellt. Daraufhin verkündete sie, die demokratische Nominierung gewinnen zu wollen, um gegen Donald Trump anzutreten. All diese Statements veröffentlichten die Politiker auf der Plattform X.

Elon Musk will Trump mit Hunderten Millionen Dollar unterstützen

Nach Bidens Mitteilung am Sonntag zweifelte Musk in mehreren Beiträgen die Authentizität der Vorgänge an, verbreitete Verschwörungstheorien und griff Kamala Harris persönlich an.