Elon Musk hat einen öffentlichen Rüffel von US-Präsident Donald Trump erhalten. Er solle vorsichtiger bei seinen Einsparungen und bei Kündigungen von US-Beamten sein, schrieb Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. "In dem Maße, wie die Minister die Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen kennen und verstehen lernen, können sie sehr genau entscheiden, wer bleibt und wer geht", schrieb Trump. Man solle das "Skalpell und nicht das Beil" nehmen, riet Trump. Damit machte er klar, dass die von ihm berufenen Minister die Entscheidungsgewalt haben.

Musk soll Fehler eingeräumt haben

Kurz darauf hatte Elon Musk alle US-Beamten in einer E-Mail aufgefordert, in fünf Punkten darzulegen, was sie vergangene Woche gemacht hatten. Doch dagegen gab es aus US-Behörden Widerstand. Das FBI, das Pentagon und die CIA wiesen Mitarbeiter an, die E-Mail nicht zu beantworten.