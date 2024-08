"Hat mein Leben verändert" Die Nacht, als Harris-Vize Tim Walz verhaftet wurde Von t-online , jse 08.08.2024 - 16:41 Uhr Lesedauer: 2 Min. Tim Walz (Archivbild): 1995 wurde er von der Polizei gestoppt. (Quelle: Daws County Sheriff's Office) Kopiert News folgen

Tim Walz soll Kamala Harris helfen, ins Weiße Haus zu kommen. Donald Trumps Team verbreitet nun seit Jahren bekannte Vorwürfe gegen ihn.

Es ist der Höhepunkt seiner bisherigen politischen Karriere: Seit wenigen Tagen ist klar, dass Tim Walz als Vizekandidat von Kamala Harris ins Rennen ums Weiße Haus gehen wird. Vor fast 30 Jahren allerdings war Walz an einem Tiefpunkt: Die Polizei erwischte ihn mit zu viel Alkohol im Blut am Steuer seines Wagens. Anhänger Donald Trumps teilen die seit Jahren bekannte Geschichte seit Walz' Ernennung zu Harris' Vize seit einigen Tagen in den sozialen Netzwerken.

Im Jahr 1995 war Walz ein 31-jähriger Highschool-Lehrer in Nebraska, als er wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten wurde, einen Alkohol-Test nicht bestand und verhaftet wurde. Am folgenden Tag wurde er gegen Zahlung einer Kaution entlassen. Später bekannte er sich schuldig des rücksichtslosen Fahrens.

Walz fuhr fast 20 Kilometer pro Stunde zu schnell

An jenem Abend hatte er sich nach eigener Aussage mit Freuden ein Football-Spiel angesehen. Dabei habe er auch getrunken und sei anschließend mit dem Auto nach Hause gefahren.

Als Walz sah, dass ein Auto schnell hinter ihm hervorkam, beschleunigte er in der Annahme, jemand verfolge ihn, erklärte sein Anwalt später vor Gericht. Walz hielt an, als der Beamte die Blinklichter des Streifenwagens einschaltete. Der Polizist vor Ort stellte fest, dass Walz’ silberner Miata mit 155 Kilometern pro Stunde in einem Bereich unterwegs war, in dem das Tempolimit bei 88 Kilometern pro Stunde lag. Sein Alkoholwert lag bei 1,28 Promille, zulässig waren damals 1,0.

"Du bist jetzt verheiratet"

In einem Interview mit dem Minneapolis Star Tribune im Jahr 2018 beschrieb Walz diese Nacht als eine, die sein Leben verändert habe. Er hatte im Jahr zuvor geheiratet. Seine Frau Gwen Walz erzählte dem Star Tribune, wie sie ihrem Mann nach der Verhaftung sagte: "Du bist jetzt verheiratet. Du hast Verpflichtungen und kannst keine dummen Entscheidungen mehr treffen."

Nach seiner Verhaftung wurde Walz’ Führerschein für 90 Tage suspendiert. Er bot an, seinen Lehrerjob an der Alliance High School niederzulegen, doch der Direktor redete dem beliebten Lehrer diese Idee aus. Der Richter im Fall stimmte später zu, die Anklage gegen Walz herabzustufen: Anstelle einer Trunkenheitsfahrt (DUI) wurde Walz wegen rücksichtslosen Fahrens verurteilt. Der Richter verhängte eine Geldstrafe von 200 Dollar plus Gerichtskosten. Der 60-Jährige entschuldigte sich bei seinen Schülern.