22.08.2024 - 11:52 Uhr
Mary Trump (Archivbild): Sie warnt vor einem Wahlsieg ihres Onkels.

Sie gilt als scharfe Kritikerin ihres Onkels Donald Trump: seine Nichte Mary. Jetzt hat sie in einem Brief für die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris geworben.

Die Nichte des ehemaligen Präsidenten Donald Trump hat für die konkurrierende Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris geworben. In dem Newsletter der Kampagne von Harris, berichtet Mary Trump darüber, weshalb ihr Onkel nicht für das Amt geeignet sei und spricht über die Wichtigkeit der Demokratie.

"Mein Onkel Donald ist ein Krimineller", beginnt Trumps Nichte den Brief für Harris' Wahlkampagne. Der Ex-Präsident ist im Mai von einem New Yorker Gericht verurteilt worden, weil er eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt hatte. Mehr dazu lesen Sie hier. Damit ist er der erste verurteilte Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der USA.

"Ich bin so stolz darauf, Kamala Harris zu unterstützen"

"Er ist ein Verräter Amerikas. Und ich sage Ihnen, er hat Angst davor, so einer lebhaften, intelligenten, erfahrenen Frau zu begegnen", schreibt Mary Trump weiter. "Ich bin so stolz darauf, Kamala Harris in ihrer Kandidatur zu unterstützen", fügt Trumps Nichte hinzu. Es gehe darum, zusammenzuhalten und die Demokratie zu unterstützen.

Zudem prangert Trumps Nichte die sogenannte MAGA-Bewegung (Make America Great Again) an. Ihr Onkel habe eine "giftige Bewegung" kreiert, die nur aus "Verrückten" bestehe. "Aber wir können das Land immer noch vor Donald retten, wenn wir jetzt handeln", so die Nichte. "Unter Harris' Präsidentschaft wird es eine Regierung für alle geben, nicht wie bei Trump und seinen reichen Freunden. Sie wird das Land zum Besseren wenden", schließt sie ab.