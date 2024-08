Harris will "Präsidentin aller Amerikaner" sein

2.30 Uhr: Ein paar Stunden vor der mit Spannung erwarteten Parteitagsrede der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihr Kampagnenteam am Donnerstag (Ortszeit) bereits erste Auszüge veröffentlicht. "Ich weiß, dass heute Abend Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zuschauen. Und ich möchte, dass Ihr wisst: Ich verspreche, Präsidentin aller Amerikaner zu sein", heißt es darin.

In ihrer Ansprache in Chicago, die um 04.45 Uhr MESZ beginnen soll, will die US-Vizepräsidentin ihre Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten offiziell annehmen. Dabei will sie unter anderem ihre Führungsstärke unterstreichen. "Ich werde eine Präsidentin sein, die uns alle rund um unser höchstes Streben eint", will sie laut den von ihrem Kampagnenteam veröffentlichten Redeauszügen versichern. "Eine Präsidentin, die führt - und zuhört."

Trump kritisiert vor Harris-Rede gegen Kontrahentin

2.10 Uhr: Kurz vor der mit Spannung erwarteten Parteitagsrede der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump ihre Einwanderungspolitik kritisiert. Im umkämpften Bundesstaat Arizona hielt Trump am Donnerstag (Ortszeit) eine Rede in der Nähe der Mauer an der Grenze zu Mexiko, die unter seiner Präsidentschaft errichtet worden war. Dabei verwies er auf Menschen in den USA, die von illegal eingewanderten Migranten getötet worden seien.

"Wenn Kamala heute Abend ihre Parteitagsrede hält, wird sie die Opfer nicht erwähnen", sagte Trump. "Sie wird nicht einmal ihre Namen nennen." Zugleich warf der ehemalige US-Präsident Harris vor, für die illegale Einwanderung "die Grenzen öffnen" zu wollen.

Spekulationen um Überraschungsgast beim Parteitag

1.15 Uhr: Beim Kongress der Demokraten soll ein Superstar aus der Musikbranche auftreten, berichten amerikanische Medien. So soll sich der Musikmanager Scooter Braun angemeldet haben, der mit Justin Bieber und Ariana Grande zusammengearbeitet hat. Er hat auch die Rechte an den ersten Alben von Taylor Swift erworben – was diese aber heftig kritisierte.

Letzter Tag beim Kongress der Demokraten hat begonnen

0.45 Uhr: Am letzten Tag des Parteitags der Demokraten sollen prominente Musiker wie Pink und die Schauspielerin Eva Longoria auftreten, aber auch politische Schwergewichte wie die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer. Am Ende steht die Rede von Kamala Harris.

Donnerstag, 22. August

Parteilinker: Demokraten machen einen tragischen Fehler

22.12 Uhr: Der bei den Demokraten eher der Linken zugerechnete Abgeordnete Ro Khanna sieht einen "tragischen Fehler" beim Parteitag seiner Partei. Auf der Plattform X warf er den Demokraten vor, die Stimmen der Palästinenser und ihre Geschichte auszulöschen. Er teilte ein Interview mit Ruwa Romman, der offenbar eine Rede am Parteitag verwehrt worden war. Die Bidenregierung steht bei pro-palästinensischen Gruppen wegen seiner Nahostpolitik und Nähe zu Israel in der Kritik, es gibt vor dem Parteitag täglich Demonstrationen.