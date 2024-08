Videotranskript lesen

Jetzt sind es tatsächlich nur noch 68 Tage, bis am 5. November in Amerika die Präsidentschaftswahlen stattfinden werden. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Tag. Denn Kamala Harris, die Vizepräsidentin und Spitzenkandidatin, wird heute erstmals ein größeres Fernsehinterview geben, und zwar gemeinsam mit ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz, dem Gouverneur aus Minnesota. Das Ganze wurde aufgezeichnet und wird um 21:00 Uhr bei CNN Ostküstenzeit ausgestrahlt, das heißt in Deutschland um drei Uhr früh am Freitag. Und hierzulande wird diesem Interview natürlich eine sehr große Aufmerksamkeit geschenkt. Denn Kamala Harris hat sich bislang wenig konkret politisch geäußert, seitdem klar ist, dass sie die Spitzenkandidatin der Demokraten werden wird. Und das führt auch zu großer Kritik von Seiten der Republikaner. Denn die wollen natürlich Kamala Harris politisch festnageln. Und denen fehlt es ehrlicherweise an konkreten politischen Aussagen, an denen sie dann Kamala Harris wieder festnageln können. Und deswegen ist der Druck von Republikanern besonders groß, dass Kamala Harris sich endlich bitte doch öffentlich äußern möge. Weil Donald Trump der eigene Spitzenkandidat hält natürlich hier Pressekonferenzen und gibt Interviews am laufenden Band. Und dadurch versuchen die Republikaner natürlich auch, den Druck zu erhöhen und Kamala Harris als eine Person zu zeichnen, die zu schwach ist, um sich konkreten und schwierigen Fragen von Journalisten zu stellen. Dahinter könnte aber auch eine sehr gute Strategie der Demokraten liegen, die sich auszahlen könnte, nämlich je weniger sich Harris konkret politisch äußert und sich so wenig wie möglich angreifbar macht, desto größer die Chance eventuell, dass sie bei bestimmten Wählern, die unentschieden sind, einen Punkt machen könnte. Es gibt natürlich auch Wähler, die wollen ganz konkret wissen, wofür steht Kamala Harris. Aber je weniger sie sich konkret äußert, desto größer ist auch der Raum für positive Interpretation, also für Erzählungen, die die Demokraten über Kamala Harris und Tim Walz verbreiten können. Und je länger das Ganze eben hinausgezögert wird, desto weniger Angriffsmöglichkeiten stehen eben für die Republikaner. So, und das Problem ist aber für das Harris und Walz Team, dass natürlich mit jedem Tag, mit dem die Wahlen näher rücken, dieser Druck immer, immer größer wird. Und jetzt ist eben dieses Fernsehinterview heute Abend der erste Prüfstein sozusagen, sich auch in einem Interview den Fragen von Journalisten zu stellen. Der nächste große Auftritt wird dann aber wahrscheinlich erst die Debatte im September sein, bei der sich Kamala Harris mit Donald Trump messen wird müssen. Und darauf bauen die Republikaner natürlich auch, dass sie hoffen, dass da Material abfällt für sie. Wenn Kamala Harris sich da irgendwie vergaloppieren sollte. Je näher der Wahltag rückt, desto spannender wird das Ganze hier. Und wie gesagt, heute Abend ist der erste Anlass, mal genauer hinzuschauen, wofür Kamala Harris und Tim Walz eigentlich so stehen? Wir werden Sie bei t-online darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Und morgen gibt es dann auch eine Analyse dazu, was Kamala Harris und Tim Walz bei CNN so von sich gegeben haben?