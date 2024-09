In der Sendung "Piers Morgan Uncensored" des konservativen britischen Moderators Piers Morgan ging Luntz sogar so weit zu sagen, dass dieses TV-Duell Donald Trump die Präsidentschaft gekostet habe. "Trumps Wahlkampagne 2024 ist besser als 2020, mehr darauf eingestellt, was unentschiedene Wähler denken; sie ist effektiv herauszuarbeiten, was ihn von Biden und Harris unterscheidet und sie ist gut darin, diese negative Botschaft zu kommunizieren. Das Einzige, was an dieser Kampagne nicht funktioniert, ist der Kandidat."