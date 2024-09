Videotranskript lesen

Wenige Wochen vor der US-Wahl hat der Secret Service ein weiteres Attentat auf Präsidentschaftskandidat Donald Trump vereitelt.

Am Sonntagnachmittag hatten Personenschützer einen bewaffneten Verdächtigen wenige Hundert Meter von Trump entfernt in den Büschen am Zaun um dessen Golfplatz entdeckt.

Beamte eröffneten den Angaben zufolge das Feuer. Der Verdächtige floh in einem Auto und wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Trump blieb bei dem Vorfall in seinem Golfclub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida unverletzt.

Das Motiv des Mannes ist noch unklar.

US-Korrespondent Bastian Brauns berichtet aus Springfield, Ohio.