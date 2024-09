Der Secret Service hat offenbar Ermittlungen gegen Elon Musk eingeleitet. So prüft die Behörde einem Bericht zufolge, ob Musk eine Bedrohung für Präsident Joe Biden und die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ist. Hintergrund ist ein Post auf seiner Plattform X.

Laut "Bloomberg" wurde in Musks Beitrag impliziert, dass die beiden Politiker in Gefahr seien, was die Sicherheitsbehörden alarmierte. Die Untersuchung konzentriert sich demnach auf die genaue Natur des Posts und mögliche Gefahren für die Sicherheit der Staatsführung.