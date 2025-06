Aktualisiert am 04.06.2025 - 14:31 Uhr

Weil sie ein Shirt mit dem Aufdruck "Palestine" trug, ist die Linken-Abgeordnete Cansın Köktürk am Mittwoch des Plenums des Bundestags verwiesen worden. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) griff gegen 13.30 Uhr ein: Man habe vereinbart, dass weder Aufkleber noch sonstige Bekenntnisse auf T-Shirts eine Rolle im Plenum spielen dürften, so Klöckner. Sie habe Köktürk zuvor nicht öffentlich gebeten, ihren Pullover zu wechseln. "Sie lehnen das anscheinend ab, dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen."

Köktürk, die seit März für die Linke im Bundestag sitzt, verließ daraufhin das Plenum. Es ist nicht das erste Mal, dass die 32-Jährige mit ihrer Kleiderwahl Aufsehen erregt: Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags trug sie eine Kufiya, das sogenannte Palästinensertuch. Fotos von sich mit dem Tuch um den Hals postete sie auch in den sozialen Medien und zog damit Kritik von Daniela Ludwig auf sich, der Beauftragten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für jüdisches Leben in Deutschland. Sie kritisierte den Auftritt bei "Bild" als "unerträgliche Provokation".

Kurz nach Köktürks Verweis kam es am Mittwoch zu einem Eklat von der Besuchertribüne des Bundestags. "Blut, Blut, Blut an euren Händen", rief eine junge Frau unter anderem laut in das Plenum hinab, das gerade über das Verhältnis zu Israel diskutierte. Die Frau wurde von Saaldienern hinausgeführt.