Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Sorge in der ukrainischen Region Sumy vor einer russischen Offensive wächst. Um Vorstöße aufzuhalten, setzen die Ukrainer womöglich kostbare Waffen aufs Spiel.

Das Frontgeschehen im Ukraine-Krieg wird derzeit von gegenseitigen massiven Angriffen Russlands und der Ukraine weit jenseits der Gefechtslinie überschattet. Seit Wochen erhöhen die Kremltruppen die Schlagzahl und den Umfang ihrer Luftangriffe auf ukrainische Städte: Insbesondere die Hauptstadt Kiew ist zuletzt mehrfach zum Ziel von Drohnenschwärmen und Raketen geworden.

Gleichzeitig setzt der ukrainische Geheimdienst SBU den Kreml mit aufsehenerregenden und potenziell folgenschweren Angriffen unter Druck. Am Sonntag attackierten Drohnen des SBU gleich vier Flugfelder in Russland, die teils Tausende Kilometer hinter der Grenze liegen. Infolgedessen sollen mehrere strategisch wichtige Flugzeuge beschädigt oder zerstört worden sein. Am Dienstag explodierte dann an einem Stützpfeiler der Kertsch-Brücke, die die besetzte Halbinsel Krim mit Russland verbindet, mindestens eine Sprengladung. Wieder bekannte sich der Geheimdienst zu dem Angriff.

Von einer Entwicklung an der Front können die Schläge jedoch nicht ablenken: In der ukrainischen Grenzregion Sumy wächst die Sorge vor einer russischen Sommeroffensive. Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland an der Grenze rund 50.000 Soldaten zusammengezogen. Die Kremltruppen haben bereits einige Ortschaften in der Region besetzt.

Sollte Russland den Vorstoß in Richtung der Gebietshauptstadt Sumy fortsetzen, könnte die ukrainische Armee unter großen Druck geraten.

Putin fordert Pufferzone entlang der Grenze

Erst am Dienstag beschoss Russland die Stadt mit Raketenartillerie. Laut Behördenangaben sind dabei sechs Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden. Selenskyj schrieb dazu auf Telegram: "Die Russen haben Sumy bestialisch beschossen. Einfach in die Stadt, auf gewöhnliche Straßen, mit Raketenartillerie." Er forderte von der Welt, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Der neue russische Vormarsch in Sumy geht auf einen Befehl von Kremlchef Wladimir Putin zurück, der die Schaffung einer Pufferzone entlang der russisch-ukrainischen Grenze angeordnet hatte. Im jüngsten Bericht der Denkfabrik Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington heißt es, das russische Militär scheine seine Bemühungen zu intensivieren, die Frontlinie im Norden des Gebiets Sumy zu erweitern.

Auch das ukrainische Centre for Defence Strategies (CDS) teilt diese Einschätzung: "In Richtung Sumy verstärken die russischen Streitkräfte ihre Bemühungen, die Frontlinie im Norden der Oblast Sumy entlang dreier Vorstoßachsen im Norden und Nordosten der Stadt Sumy auszuweiten." Besonders in Richtung der Ortschaften Adrijiwka, Junakiwka und Myropillya verstärkten die Russen demnach ihre Angriffe.

Eine Eroberung der Gebietshauptstadt durch Russland schätzen beide Expertengruppen derzeit jedoch als unwahrscheinlich ein. Stattdessen verfolge Russland womöglich zunächst das Ziel, so nah an Sumy heranzurücken, dass die Stadt in Reichweite der Rohrartillerie, also etwa Haubitzen, kommt.

Um die gesamte Stadt dauerhaft unter Beschuss nehmen zu können, müssten die russischen Truppen bis auf maximal 15 Kilometer Distanz Richtung Sumy vorstoßen. Bis Ende Mai hat die Militärverwaltung der Region für mehr als 200 Ortschaften Evakuierungsbefehle erlassen.

Video | Ukraine sprengt offenbar Pfeiler von Krimbrücke Player wird geladen Quelle: t-online

Ukrainische Verteidiger stark ausgedünnt