Donald Trump wirft CBS News vor, ein Interview mit Kamala Harris manipuliert zu haben und will viel Geld. Was steckt dahinter?

Demnach fordert Trump zehn Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Das sind etwa neun Milliarden Euro. Hinter der Wahl eines Gerichtes in Texas könnte dabei das KalkĂŒl stecken, dass der Fall einem konservativen Richter zugewiesen wird. Die Erfolgsaussichten gelten dennoch als gering. Vielmehr dĂŒrfte es sich um einen politischen Schachzug kurz vor der PrĂ€sidentschaftswahl am 5. November handeln.

CBS zeigte zwei Interview-Ausschnitte an zwei Tagen

Der Streit hatte sich Anfang Oktober an einem Interview mit Harris in der Politik-Sendung "60 Minutes" entzĂŒndet, in dem sie zum Thema Israel befragt worden war. CBS strahlte dabei zwei verschiedene Ausschnitte ihrer Antwort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen aus. Diese Segmentierung fĂŒhrte bei Trumps AnhĂ€ngern zu VorwĂŒrfen, CBS habe Harris absichtlich in einem vorteilhafteren Licht dargestellt.