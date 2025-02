Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will weiter mit den USA verhandeln, auch nach dem abrupten Ende eines Besuchs im Weißen Haus mit Donald Trump und dessen Vize J. D. Vance . "Europa ist unser bester Freund, und die USA sind unser Freund", sagte er am Abend im US-Sender Fox News.

Trump: Keine sofortige Wiederaufnahme der Gespräche

Auf die Frage, ob er bedauere, was im Oval Office passiert sei, musste Selenskyj erst seinen Übersetzer fragen, was gefragt wurde. Dann sagte er: "Ja, das war nicht gut."

Aber explizit für sein eigenes Verhalten entschuldigen wolle er sich nicht. Auf eine entsprechende Frage in dem Interview bei Fox News antwortete Selenskyj: "Ich respektiere den Präsidenten, und ich respektiere das amerikanische Volk (...) und ich denke, dass wir sehr offen und sehr ehrlich sein müssen." Ganz am Ende sagte Selenskyj dann noch "Sorry". Was heute geschehen sei, tue ihm leid.