Insbesondere zwei der zahlreichen Tätowierungen von Hegseth sorgten dabei zuletzt für Aufsehen. Der langjährigen Fox News-Moderator und Kriegsveteran trägt ein großes Jerusalemkreuz auf seiner Brust, auf seinem Oberarm ist die lateinischen Inschrift "Deus Vult" zu lesen, was übersetzt "Gott will es" bedeutet. Beide Symbole stammen aus der Zeit der christlichen Kreuzzüge im Nahen Osten.

Hegseths Tattoos gelten als Symbol der Extremen Rechten

"In den Medien ist die antichristliche Bigotterie in vollem Umfang zu sehen. Sie können mich angreifen – es ist mir egal", schrieb Hegseth in einem X-Post. Die Angriffe "auf Christen, Konservative, Patrioten und normale Amerikaner" würden mit Donald Trump allerdings bald aufhören – und zwar "am ersten Tag" nach Amtseinführung.