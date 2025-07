Beauftragter: Alkoholverkauf an Tankstellen einschränken

An Tankstellen ist Alkohol in Deutschland oft rund um die Uhr verfügbar (Symbolbild). (Quelle: Bernd Weissbrod/dpa)

Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck will einen "Kulturwandel" beim Thema Alkoholkonsum. Ein Ansatzpunkt sind die Angebote an Tankstellen.

Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck spricht sich für weniger leicht zugängliche Alkohol-Angebote im Handel aus. "Ein Weg wäre, Alkohol von Supermarktkassen in der sogenannten Quengelgasse zu entfernen", sagte der CDU-Politiker zu Ippen Media. Dies wäre auch eine Erleichterung für ehemals Abhängige, nicht immer an Alkohol erinnert zu werden. "Ein anderer Weg wäre, den Verkauf von Alkohol an Tankstellen einzuschränken. Warum sollten Autofahrer Alkohol für die Weiterfahrt kaufen dürfen?"