Die Abgesandten der Europäischen Union stehen nach Angaben von Insidern kurz davor, sich auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland zu einigen. Dieses solle unter anderem eine niedrigere Preisobergrenze für russisches Öl beinhalten, sagten vier mit dem Vorhaben vertraute Personen nach einem Treffen am Sonntag. Man habe sich auf alle Bestandteile des Pakets geeinigt, obwohl ein Mitgliedsstaat noch einen technischen Vorbehalt gegen die neue Obergrenze habe. Eine vollständige Einigung sei am Montag zu erwarten. Am Dienstag würden die Außenminister in Brüssel zusammentreffen und das Paket formell verabschieden.

Aus den USA kommen Signale für Kurswechsel

Die Preisobergrenze für Öl soll Putin nach dem Willen der EU teuer zu stehen kommen. So hoffen die EU-Regierungschefs, dass sie mit dem Sanktionspaket Russlands Fähigkeit einschränken können, weiterhin den Krieg in der Ukraine in dem bisher bekannten Ausmaß zu finanzieren.

Unterdessen könnte sich auch in den USA der Wind für Putin drehen. So hatte der republikanische US-Senator Lindsey Graham am Sonntag einen möglichen Kurswechsel der USA in der Russland-Politik angedeutet. "Ein Wendepunkt in Bezug auf Russlands Invasion in der Ukraine steht bevor", sagte er dem US-Fernsehsender CBS. Seit Monaten habe US-Präsident Donald Trump versucht, Diktator Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. "Er hat die Tür in Bezug auf Russland offen gehalten – diese Tür ist dabei, sich zu schließen", sagte Graham weiter.