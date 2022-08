RKI-Mail bringt Karl Lauterbach in Bedrängnis

Im Januar sorgte die kurzfristige Verkürzung des Genesenenstatus für Aufregung. Künftig sollten Corona-Infizierte nur noch drei statt sechs Monate als genesen gelten. Viele Bürger verloren damit quasi über Nacht ihr Recht, in Restaurants, Bars oder Fitnessstudios zu gehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warf RKI-Chef Lothar Wieler vor, nichts von dieser Neuerung gewusst zu haben. Wielers Vorgehen sei "nicht in Ordnung" gewesen, sagte er im "Bild"-Interview.

E-Mail lässt Zweifel aufkommen

Nun die Wende: Eine E-Mail, die der "Welt am Sonntag" (WamS) vorliegt, lässt Zweifel an Lauterbachs Version aufkommen. Sie zeigt, dass das RKI dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) bereits am 11. Januar einen Entwurf der geplanten Änderung zukommen ließ, also vier Tage vor der offiziellen Verkündung. Auch die zeitnahe Veröffentlichung kündigten die Experten des RKI dem Bericht zufolge an.