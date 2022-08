Vierte Corona-Impfung für alle? Karl Lauterbach fühlt sich falsch verstanden

Risikopatienten wie ältere oder vorerkrankte Menschen sowie Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen sollten nicht auf Impfstoffe warten, die an die Omikron-Variante angepasst sind, so Lauterbach. Die vorhandenen Impfstoffe würden zuverlässig vor Tod und schwerer Krankheit schützten. Angepasste Impfstoffe seien frühestens Ende August oder Anfang September verfügbar, hatte Lauterbach bei früherer Gelegenheit gesagt.

Mitte Mai hatte Lauterbach im "Spiegel" Menschen unter 60 Jahren die vierte Impfung empfohlen: "Wenn jemand den Sommer genießen will und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich, in Absprache natürlich mit dem Hausarzt, auch Jüngeren die Impfung empfehlen. Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit." Auch das Risiko, an Long Covid zu erkranken, sei dann geringer.