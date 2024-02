Das rechtsextreme "Compact"-Magazin war bislang an Bahnhöfen zu erwerben. Damit ist nun Schluss. Der Chefredakteur des Blatts reagiert heftig.

Bislang konnten interessierte Verbraucher das rechtsextremistische Magazin "Compact" an vielen deutschen Bahnhofsbuchhandlungen erwerben. Damit ist nun Schluss. Wie ein Betreiber von Buchhandlungen, die Valora Group, mitteilte, nehme man "Compact" mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Darüber berichtet nun die Investigativ-Organisation "Correctiv".

"Für Valora steht die Pressefreiheit an oberster Stelle. Wir wollen aber denjenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands – und damit auch die Presse- und Meinungsfreiheit – verächtlich machen und darauf abzielen, sie zu überwinden, keine Plattform bieten“.

Auch der andere große Betreiber von Bahnhofsbuchhandlungen, die Eckert Gruppe, hat sich entschlossen, "Compact" aus dem Programm zu nehmen, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Damit fällt für das Sprachrohr der Neuen Rechten ein wesentlicher Vertriebsweg weg. Zu der Entscheidung beigetragen haben dürfte auch eine Petition, die von mehr als Hunderttausend Menschen (Stand: 8.2.) unterschrieben worden war. Diese richtet sich gegen den Verkauf in den Bahnhofsbuchhandlungen.

Rechte Hetze neben "Schöner Wohnen" und "Gala"

"Wir erleben derzeit durch das Erstarken der AfD eine drastische Diskursverschiebung nach rechts und die schleichende Normalisierung rechtspopulistischer bis rassistischer Positionen", heißt es in der Petition. "Vor diesem Hintergrund ist es unerträglich, dass Compact – 2010 von Jürgen Elsässer, einem bekennenden Rechten und Antisemit gegründet – im Bahnhofsbuchhandel neben 'Schöner Wohnen' und 'Gala' ausliegt.“

Das Magazin, das sich selbst "Stimme des Widerstands" nennt, versteht sich als publizistischer Arm und Wahlkampforgan der rechtspopulistischen AfD und der Pegida-Bewegung. Chefredakteur der Monatszeitschrift ist der Verschwörungstheoretiker Jürgen Elsässer. Er gilt als ein Sprachrohr der Neuen Rechten in Deutschland.

Elsässer reagiert auf Buchhandlungs-Boykott

