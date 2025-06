Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die ukrainische "Operation Spinnennetz" erschüttert Russland. Mindestens vier Flugfelder wurden zum Ziel von Drohnen. Die Schäden für die russische Luftwaffe sind immens. Wie ist der Ukraine die Operation gelungen?

Der 1. Juni 2025 markiert eine Zäsur im Ukraine-Krieg. Mit einer beispiellosen Geheimdienstoperation auf russischem Boden hat die Ukraine Dutzende russische Militärflugzeuge außer Gefecht gesetzt. Die Schäden für die russische Luftwaffe und die strategischen Kapazitäten der Kremltruppen sind immens, auch wenn es bislang kein abschließendes Bild dazu gibt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feierte den Angriff in den sozialen Medien und schrieb von einem "absolut brillanten Ergebnis".

Selenskyj gab zudem Hinweise auf die Planung, Vorbereitung und Ausführung der auf den Namen "Spinnennetz" getauften Operation. Er wies den verantwortlichen Geheimdienst SBU an, bald weitere Details publik zu machen: "Natürlich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles offenbart werden, aber dies sind ukrainische Aktionen, die zweifellos in die Geschichtsbücher eingehen werden." Doch wie ist der Ukraine dieser verheerende und hochkomplexe Schlag gelungen? t-online gibt einen Überblick darüber, was bislang bekannt ist.

Die Planung

Laut dem ukrainischen Präsidenten liegt der Start der Planungen "ein Jahr, sechs Monate und neun Tage" zurück. Ab etwa Mitte November 2023 also nahm die Idee des Angriffs zunehmend Gestalt an. "Man kann mit Sicherheit sagen, dass dies eine absolut einzigartige Operation war", so Selenskyj. Er selbst habe den Angriff vor mehr als anderthalb Jahren autorisiert, erklärte der Präsident. Federführend war dabei SBU-Chef Wassyl Maljuk.

Der Start der Planungen datiert damit auf eine für die Ukraine innen- wie außenpolitisch turbulente Zeit. Im November 2023 hatte der damalige Armeechef Walerij Saluschnyj in einem Artikel für den britischen "Economist" von einer Pattsituation im Krieg gesprochen, was ihm scharfe Kritik einbrachte und zu einem Konflikt mit Selenskyj führte. Im Februar 2024 tauschte Selenskyj ihn durch den aktuellen Armeechef Oleksandr Syrskyj aus.

Gleichzeitig rückten in dieser Zeit einmal mehr die ukrainischen Geheimdienste in den Fokus. Einerseits führte der SBU diverse Drohnenangriffe in Russland durch, die Flugabwehrsysteme und Fliegerbasen ins Visier nahmen. Außerdem brachten Recherchen der "Washington Post" und des "Spiegel" im Herbst 2023 ukrainische Geheimdienste mit Dutzenden Attentaten in Russland sowie dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee in Verbindung, der bereits im September 2022 stattfand. Wer für die Explosionen tatsächlich verantwortlich war, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Die Vorbereitung

Die Vorbereitungen der "Operation Spinnennetz" unterlagen strengster Geheimhaltung und waren hochkomplex. Die Ukrainer nahmen vier Luftwaffenstützpunkte in Russland ins Visier: Olenja, Iwanowo, Djagilewo und Belaja. Olenja liegt hoch im Norden in der Region Murmansk, rund 2.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Basis Belaja befindet sich in Sibirien, nordwestlich von Irkutsk, und damit mehr als 4.000 Kilometer hinter der Grenze. Es war der erste Schlag der Ukrainer in Sibirien, Olenja war bereits früher zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden. Die Stützpunkte Iwanowo und Djagilewo liegen etwa 500 Kilometer von der Ukraine entfernt.

