Verwirrung um Fronleichnam

Aufregung über Feiertags-Tweet von Ziemiak

03.06.2021, 20:28 Uhr | lw, t-online

Paul Ziemiak hat mit einem Twitter-Beitrag zu Fronleichnam eine Diskussion angestoßen. Nutzer kritisierten, der CDU-Generalsekretär habe zwei Feiertage vertauscht – dabei liegt Ziemiak inhaltlich gar nicht falsch.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat mit einem Posting zum Feiertag eine große Diskussion auf Twitter entfacht. Diverse Nutzer spotteten über den Politiker, er habe Fronleichnam mit Gründonnerstag verwechselt. Demnach twitterte Ziemiak am Donnerstagmittag: "An Fronleichnam, dem 'Fest des heiligen Leibes und Blutes Christi', erinnern wir an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tode. Ich wünsche allen einen gesegneten Feiertag."

Mehrere Nutzer kommentierten den Beitrag, unter anderem schrieben sie: "Wofür steht nochmal das 'C' in CDU?" oder "Sollten Sie als Vertreter einer christlichen Partei nicht etwas mehr auf dem Kasten haben als ein konfessionsloser Atheist wie ich?". Ein weiterer Nutzer kritisierte: "Deine Kenntnisse der katholischen Feiertage sind ähnlich dürftig wie eure Partei christlich."

Fronleichnam erinnert an das Abendmahl

Die Nutzer schlossen aus Ziemiaks Beitrag, er meine damit, dass Fronleichnam für den Tag steht, an dem Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tode gespeist hat, also das letzte Abendmahl (Gründonnerstag). Der Tweet des CDU-Generalsekretärs vermittelte jedoch lediglich, dass an Fronleichnam an das Abendmahl erinnert wird. Denn im Mittelpunkt dieses Feiertags steht die Eucharistie, ein Sakrament der katholischen Kirche, die Umwandlung von Brot und Wein in der Messfeier in Leib und Blut Christi.

Mehrere Nutzer verteidigten Ziemiak deshalb. Unter anderem schrieb ein Nutzer: "Fronleichnam feiert die Eucharistie als solches. Und die Eucharistie ist was? Genau. Die Erinnerung an das letzte Abendmahl." Ein anderer ergänzte: "Es ist sicher so, dass Ziemiak extrem verkürzt, indem er Fronleichnam als ereignisbezogenen Festtag darstellt. Wenn man das jedoch tut, dann ist das Abendmahl das Ereignis mit dem direktesten Bezug zum Fronleichnamsfest."

Fronleichnam wird jedes Jahr am zweiten Donnerstag nach Pfingsten und 60 Tage nach Ostern gefeiert. Der Tag ist dafür bekannt, dass Fronleichnamsprozessionen umherziehen. Hier lesen Sie mehr dazu.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung dieses Artikels wurde der Beitrag von Paul Ziemiak inhaltlich als falsch dargestellt. Dies wurde korrigiert.