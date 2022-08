Deutscher Kajak-Vierer holt Goldmedaille – auch Zweier triumphiert

Aktualisiert am 19.08.2022 - 15:04 Uhr

Gold im ersten Finallauf: Der Deutsche Kanu-Verband ist mit einem Erfolg in die Europameisterschaft gestartet. Jubeln durfte der Kajak-Vierer um Tom Liebscher.

Der deutsche Kajak-Vierer hat dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) bei den Europameisterschaften in München gleich im ersten Finallauf den ersten Titel beschert. Das Quartett um den zweimaligen Olympiasieger Tom Liebscher gewann über die nicht-olympische Distanz von 1000 m mit weniger als einer halben Sekunde Vorsprung auf das spanische Boot. Bronze ging mit einem Rückstand von zweieinhalb Sekunden an Ungarn .

Liebscher saß am Freitag anstelle von Jacob Schopf mit im Boot, der am Nachmittag im Kajak-Einer über 500 m an den Start geht. Für den 29 Jahre alten Dresdner Liebscher war es bereits die sechste Gold-Medaille bei einer EM.