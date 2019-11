Wiederwahl im Landtag

Dietmar Woidke bleibt Ministerpräsident in Brandenburg

20.11.2019, 11:36 Uhr | AFP , dpa

Dietmar Woidke im Landtag in Potsdam: Der 58-Jährige ist für weitere fünf Jahre zum Ministerpräsidenten in Brandenburg bestimmt worden. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa)

Brandenburgs alter Ministerpräsident ist auch der neue. Der Landtag in Potsdam bestätigte Dietmar Woidke am Mittwochvormittag im Amt. Er führt künftig eine Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen an.

Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl ist Dietmar Woidke (SPD) vom Landtag in Potsdam als Ministerpräsident bestätigt worden. Für den 58-Jährigen stimmte am Mittwoch in Potsdam eine Mehrheit von 47 der 88 Abgeordneten. Seine neue Kenia-Koalition mit CDU und Grünen hat im Landesparlament eine Mehrheit von 50 Stimmen.







Nach seiner Wahl sollte Woidke vereidigt werden, anschließend folgt die Vereidigung der zehn Minister. Der 58-Jährige ist seit 2013 Brandenburger Regierungschef. Nachdem sich SPD, CDU und Grüne auf Parteitagen beziehungsweise per Urabstimmung für die neue Koalition ausgesprochen hatten, unterzeichneten sie am Dienstag den Koalitionsvertrag. Das Bündnis löst die rot-rote Koalition ab.