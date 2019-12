"Trotz Protesten keine Maßnahmen"

"Fridays for Future"-Gruppe gibt wöchentliche Streiks auf

15.12.2019, 13:06 Uhr | dpa

Eine Klimademo in Köln: Die Umweltaktivisten von "Fridays for Future" wollen in der Domstadt nicht mehr wöchentlich demonstrieren. (Quelle: imago images)