Die Politik diskutiert deswegen über mögliche Reformen, um mit der Hitze in Städten, Schulen und am Arbeitsplatz besser fertig zu werden. Zumindest zum Teil. In der AfD-Fraktion sieht man keinen Grund für besondere Maßnahmen. Er erinnere sich an ähnlich heiße Phasen in seiner Kindheit, sagte der 60-jährige Karsten Hilse, klimapolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, t-online. Sicherlich gebe es nun mal Temperaturen, die über die Mittelwerte in früheren Vergleichszeiträumen hinaus gingen. "Aber das liegt alles im Normalbereich", findet Hilse.