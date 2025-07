Der Verteidigungsminister baut die militärische Führung um. Sein Experte für die Ukraine soll zusätzlichen Schwung in den Umbau des Heeres bringen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius macht den Chefkoordinator der militärischen Ukraine-Hilfe, Generalmajor Christian Freuding, zum neuen Inspekteur des Heeres. Er löse Generalleutnant Alfons Mais im September ab, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit.

"Generalleutnant Mais hat sich in den vergangenen Jahren mit viel Engagement und Herzblut dieser Aufgabe gewidmet", hieß es in der Mitteilung. Freuding werde diesen Weg weiter verfolgen und mit seiner militärischen, administrativen sowie politischen Expertise zusätzlichen Schwung und Veränderung in die Projekte des Heeres bringen.