Nach Verzögerungen gehen die Bauarbeiten im Görlitzer Park los. Der Protest gegen den Zaun hält an. Nun sorgt ein Politiker-Besuch für einen Polizeieinsatz.

Zu den Protesten war unter dem Titel "Gegen rechte Hetze" aufgerufen worden. Mit Schildern, auf denen unter anderem "Nazis raus" stand, blockierten nach Polizeiangaben etwa 100 Demonstranten den Parkzugang an der Skalitzer Straße. Die Abgeordneten nahmen – begleitet von Polizisten – einen anderen Weg in die Anlage, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei

Weiß und Bertram hatten ihren Besuch unter dem Titel "Görlitzer Park – Schandfleck eines kapitulierenden Staates" angekündigt. Man wolle sich "aus erster Hand ein Bild sowohl von der Kriminalitätslage als auch vom Zustand der Natur und der Sauberkeit des Parks machen", hieß es. Die Abgeordneten wiederholten vor Ort ihre Forderungen unter anderem nach einer Videoüberwachung und einer permanenten Polizeiwache wie am Alexanderplatz . Ein Zaun werde an der bisherigen Situation nichts ändern.

Der schwarz-rote Senat will mit dem Bau des Zauns und der Schließung des Parks in der Nacht Drogenhandel und Gewaltkriminalität eindämmen. Nach mehrfacher Verzögerung wurde in der vergangenen Woche die Baustelle eingerichtet. Als Nächstes sind laut Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) die Fundamente geplant.