Ermittlungen gegen Schmuggler

AfD-Mitarbeiterin soll Kriegswaffe aufbewahrt haben

05.02.2021, 15:21 Uhr | AFP

Schwerer Vorwurf gegen eine Mitarbeiterin eines AfD-Abgeordneten: Sie soll Kontakt zu Waffenschmugglern gehabt und eine Kriegswaffe aufbewahrt haben – jetzt wird gegen sie und weitere Verdächtige ermittelt.



Die Mitarbeiterin des AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron soll zeitweise eine Kriegswaffe in ihrer Privatwohnung aufbewahrt haben. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der bayerischen Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. "Der Trend zur weiteren Bewaffnung der rechtsextremen Szene ist äußerst alarmierend, die Verbindungen in die AfD hinein ebenfalls", erklärte dazu die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze.

Kontakt mit Waffenhändlerring

Zuerst hatte das Magazin "Der Spiegel" über die möglichen Kontakte der AfD-Mitarbeiterin zu einem Waffenhändlerring berichtet. Es handelt sich bei der Verdächtigen demnach um eine Angestellte des AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron. Der Abgeordnete war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte dem Magazin Ermittlungen gegen eine 49-Jährige. Ihre Wohnung sei wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffenkontrollgesetz durchsucht worden, eine Waffe sei allerdings nicht gefunden worden.

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen insgesamt 16 Beschuldigte, die überwiegend dem rechtsextremen Milieu angehören sollen. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf die Anfrage der Grünen hervorgeht, soll die Gruppe Waffen aus Kroatien zum Hauptverdächtigen Alexander R. nach Deutschland geschmuggelt haben. Dieser ist nach Angaben der Grünen-Politikerin Schulze ebenfalls Mitglied der AfD.