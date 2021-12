Neuer Impfstoff zugelassen

Mediziner glaubt an deutlich höhere Impfquote durch Novavax

21.12.2021, 11:37 Uhr | dpa

Mit Novavax wurde der erste proteinbasierte Corona-Impfstoff zugelassen. Sachsens KV-Chef Heckemann glaubt, eine Mehrheit der bislang Ungeimpften könnte durch Totimpfstoffe überzeugt werden.

Die Einführung eines proteinbasierten Impfstoffs gegen das Coronavirus könnte nach Meinung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV) die Impfquote deutlich steigern. "Ich denke, dass zwei Drittel derjenigen, die bislang bewusst ungeimpft sind, sich damit behandeln lassen würden", sagte KV-Chef Klaus Heckemann. Als Beispiel nannte er den Impfstoff des US-Herstellers Novavax, für den die EU-Arzneimittelbehörde Ema am Montag grünes Licht gegeben hatte.

Das Novavax-Präparat ist weder ein mRNA-Impfstoff wie die Vakzine von Biontech und Moderna noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Es enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 bestehen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Köper selbst die Produktion von Antikörpern und T-Zellen gegen das Virus ankurbelt.

Kritik an Impfkampagne

Ein Teil der Ungeimpften sei misstrauisch gegenüber den mRNA-Impfstoffen, so Heckemann. Das liege nicht zuletzt daran, dass in den sozialen Medien Meinungen von angeblichen Experten geteilt würden.

Sachsens KV-Chef Klaus Heckemann: Er kritisiert die bisherige Impfkampagne als "oberlehrerhaft".



Schuld an der niedrigen Impfquote, die mit knapp 60 Prozent in Sachsen so niedrig ist wie in keinem anderen Bundesland, sei jedoch auch die schlechte Kommunikation bei der Impfkampagne. "Die Impfkampagne kommt oft oberlehrerhaft rüber", sagte Heckemann. Den Bürgern und Bürgerinnen werde nicht das Gefühl vermittelt, dass sie für mündig gehalten würden und eine eigene Entscheidung treffen könnten. "Besonders Ostdeutsche reagieren darauf allergisch."

Deshalb sei er gegen weitere Plakatkampagnen, die Impfungen bewerben. Heckemann warb noch einmal für einen Vorschlag, den er am Freitag bei einem Corona-Briefing mit der Landesregierung gemacht hatte. Alle über 60-Jährigen sollten einen Brief mit Informationen zu Vorteilen und Angeboten einer Booster-Impfung bekommen.