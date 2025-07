Der "Plagiatsjäger" Stefan Weber erhebt Vorwürfe gegen die von der SPD als Verfassungsrichterin vorgeschlagene Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf. In einem Eintrag seines "Blog für wissenschaftliche Redlichkeit" will der Kommunikationswissenschaftler Parallelen zwischen der Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf und der Habilitationsschrift ihres Ehemannes Hubertus Gersdorf gefunden haben.

Die Arbeit von Brosius-Gersdorf, die 1997 veröffentlicht wurde, ist 454 Seiten lang, die ein Jahr später fertiggestellte und 2000 veröffentlichte Arbeit ihres Mannes umfasst 557 Seiten. In seinem Blog gibt Weber an, 23 Passagen gefunden zu haben, die seiner Meinung nach verdächtige Ähnlichkeiten aufweisen. Die Union hatte dies zum Anlass genommen, ihren Koalitionspartner aufzurufen, die Nominierung von Brosius-Gersdorf wegen "Plagiatsverdachts" zurückzuziehen.

Weber selbst spricht nicht von Plagiatsvorwürfen

Im Kurznachrichtendienst X erklärte Weber in einem Beitrag: "Die Sichtweise der #CDU, dass Plagiatsvorwürfe gegen Frau #FraukeGersdorf erhoben wurden, ist falsch." Bemerkenswerterweise erneuert Weber aber im selben Post Vorwürfe unsauberer wissenschaftlicher Arbeit, die Plagiatsvorwürfen zumindest ähnlich erscheinen.

Denn es gäbe für die Ähnlichkeiten seiner Meinung nach nur drei Möglichkeiten. Entweder habe ihr Mann bei ihr abgeschrieben, sie bei ihm oder beide hätten zusammengearbeitet, ohne dies kenntlich zu machen. In der Wissenschaft spricht man in einem solchen Fall von Kollusion. Alle drei beschriebenen Szenarien sind jedoch Formen von Plagiat.

Um seine These zu untermauern, verweist Weber auf die zeitliche Nähe der Fertigstellung beider Arbeiten und dass beide Arbeiten laut einem Plagiatsprogramm einen Übereinstimmungsgrad von 17 Prozent hätten.

Weiterhin wirft er beiden vor, teilweise nicht korrekt zitiert zu haben und an manchen Stellen sogar dieselben Zitierfehler gemacht zu haben. Er fügt aber hinzu, dass diese Form des Zitierfehlers in der Rechtswissenschaft häufiger vorkommen würde und eine entsprechende Regel erst 2012 entsprechend verschärft worden sei.

Frage nach Auftraggeber

Im Internet werden die Vorwürfe von Weber kontrovers diskutiert. Viele Nutzer verstehen nicht, wie sich Brosius-Gersdorf falsch verhalten haben soll, wenn ihre Arbeit ein Jahr früher veröffentlicht wurde. Auch in den Kommentaren auf seinem eigenen Blog werden Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieses Vorwurfs laut. So schreibt ein Nutzer: "Aber die Schrift von Prof. Brosius-Gersdorf ist doch älter als die ihres Ehemannes? Inwiefern kann ihr da ein Plagiatsvorwurf gemacht werden (...)?" Andere Nutzer bezeichnen die Vorwürfe sogar als "Hexenjagd", die einer "politischen Agenda" folge.