Kritik an Koalitionspartner

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat nach der gescheiterten Wahl dreier Verfassungsrichter im Bundestag "Führung und Verantwortung" eingefordert. Beides dürfe nicht nur "in Sonntagsreden" angekündigt werden, sagte Klingbeil am Freitag im Plenum bei der abschließenden Debatte zum Bundeshaushalt in dieser Woche. "Sondern wenn hier strittige Abstimmungen sind, muss es auch hier Führung und Verantwortung geben und das muss gezeigt werden."